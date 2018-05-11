غدا.. البابا تواضروس يزور "الزيتون" لحضور احتفالات "العذراء"

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدًا، بكنيسة العذراء في الزيتون، صلاة عشية الاحتفال باليوبيل الذهبي لظهور العذراء على قباب الكنيسة، فيما يصلي صباح الأحد قداس ختام الاحتفال الذي بدأ أمس الخميس.

ومن المقرر أن يلقي البابا تواضروس، مساء غدا كلمة خلال حضوره صلاة العشية.

وبدأت كنيسة السيدة العذراء بالزيتون أمس الخميس، الاحتفال باليوبيل الذهبي لظهور العذراء وهي الاحتفالات التي تستمر حتى صباح الأحد المقبل، وتتضمن الاحتفالات العديد من الفقرات من كلمات لأساقفة الكنيسة والكهنة إلى جانب فقرات تسجيلية تؤرخ حدث التجلي.