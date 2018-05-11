محمد صلاح: "صعب تحتفل بجول في فريق سابق وملعب لعبت فيه قبل كده"

أعرب نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عن سعادته بوجوده مع الإعلامي عمرو أديب في الحلقة الخاصة من برنامج "كل يوم".

وقال أديب إنه فخور بلقاء "ابن بلده" محمد صلاح، بينما رد الأخير: "أنا مضطرب جدا".

وسأل أديب صلاح عن عدم احتفاله بهدفيه في روما فقال صلاح: "الموضوع صعب إنك تحتفل لما تجيب جون في فريقك السابق، عملت نفس الكلام ضد تشيلسي، بس رفضت الاحتفال عشان الأحداث اللي في مصر وقتها".

وتابع صلاح: "في المباراة ضد فيورنيتنا رفضت الاحتفال، لعبت في المكان ده قبل كده، بحاول أتحكم في نفسي وما أحتفلش بعد الإجوان فيهم".