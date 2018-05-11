قال نجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح إنه لم يصدق أن شباك المنتخب المصري تلقت هدفا في مباراة الكونغو التي تأهل بسببها المنتخب المصري إلى كأس العالم.

وأضاف صلاح، خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من مدينة ليفربول سجلت عشية ذهاب ليفربول وروما في دوري الأبطال: "كان الموضوع بالنسبالي صعب جدا، ولما الجون دخل فينا كنت مستني يقول أوفسايد، يقول أي حاجة تلغي الهدف مكنتش مصدق أن فيه جون دخل خالص، ووقعت على الأرض بصيت على الشاشة أشوف الوقت كام لما لقيتها الدقيقة 87 نزلت في الأرض تاني، فخلاص اللي هو مكنتش مصدق".

وتابع صلاح عن ذكرياته مع المباراة "قولت لنفسي مش هقبل النتيجة تمشي كده، وعارف من جوايا إن الموضوع صعب، وبقول لنفسي إن اللاعيبة لو شافتني كده مش هتقدر تكمل الماتش خالص بأي حماس نهائي، كل ده وأنا على الأرض، فقررت إني أقوم وأشجع اللاعيبة لقيت الجمهور بيشجع، وبدأت أزعق".

وأضاف: "وقت الجون اللي دخل فينا كان أصعب من وقت ضربة الجزاء، كنت واخد قرار في ضربة الجزاء إن هشوطها بالطريقة دي، قبل الماتش بيوم كنت بتمرن عليها في التمرين، والحضري كان واقف جون شوطتها بنفس الطريقة في التمرين والحضري صدها مني تلات مرات ورا بعض، فخلاني قاعد طول الليل دماغي بتجيب وتودي، بس كنت واخد قرار إني هشوطها كده، وماكنش عندي شك نهائي إنها تضيع، وأنا داخل أشوطها كنت مركز جدا، ومن اللحظات النادرة في حياتي، مش شايف أي حد قدامي، أول ما جت ضربة الجزاء قعدت أتفرج على كل الناس، حسيت باللي الناس حست بيه من الفرحة وكده لما فتحت السوشيال بعدها بيومين وعرفت الدنيا كانت مقلوبة، إحنا صعدنا كاس عالم".

وأضاف صلاح: "تخيلت إن إحنا منحوسين في موضوع كاس العالم، بس أنا عمري ما بؤمن بالتشائم والحظ والكلام ده، الجيل اللي قبل مننا وعظماء الكورة اللي قبلنا أدوا بشكل كبير جدا، بس أنا والجيل اللي معايا عاوزين نعمل حاجات هما معملوهاش، ده حقنا وده حق مشروع، وكان نفسي أخد بطولة إفريقيا ولما راحت خلاص بدأت أفكر في كأس العالم وإننا نعمل حاجة هما مقدروش يعملوها".