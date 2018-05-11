صلاح عن إصاباته: "في لعيبة بتضرب في الماتش عشان تخوفك بس"

قال نجم مصر محمد صلاح إنه يحب في الدوري الإنجليزي الكرة السريعة، بخلاف اللعب في الدوري الإيطالي، يكون رتم الكرة بطيئا والتكتيك أعلى.

وتابع صلاح: خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من مدينة ليفربول سجلت عشية ذهاب ليفربول وروما في دوري الأبطال، "إني أرجع تاني البريميرليج بعد فشلي في تشيلسي تحدي مش أكتر، الناس قعدت تقولي خليك في روما بس أنا كنت شايف إن أقدر أرجع تاني وأعمل حاجة والكل بيقولي دلوقتي إنت صح".

وعن الإصابات التي يتعرض لها خلال المباريات قال صلاح: "في لعيبة بتبقى قاصدة تضرب عشان تخوفني وتعرفني إن مش هتعدي، فيه لعيبة تانية بتضرب مرة وخلاص بيخافوا عشان الإنذار كده".