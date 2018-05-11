صلاح: قررت إني اتأقلم في أوروبا وأبقى أنجح واحد

قال نجم مصر وليفربول محمد صلاح ،إنه قرر فور خروجه من مصر في بداية مشوار الاحتراف أنه لن يكون مثل أي شخص خرج وعاد، بل قرر التأقلم مع الحياة في أوروبا.

وتابع صلاح: "خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من مدينة ليفربول سجلت عشية ذهاب ليفربول وروما في دوري الأبطال، "أنا عاوز الناس كلها تبقى حاجة كبيرة مش أنا بس، لكني عاوز أبقى أحسن من أي حد، وكل واحد أكيد بيحب نفسه أكتر من أي حد".

وتابع: "ماكنتش بتكلم إنجليزي خالص، اتعلمت في بازل ولما روحت تشيلسي اللغة اتحسنت أكتر، ولما روحت إيطاليا كمان، وكل اللغات اتعلمتها بالممارسة والكورسات، والإيطالي أصعب من الإنجليزي".

الإنجليزي كويس عندي عشان اللاعيبة في بازل بيتكلموا أربع لغات فكانوا بيكلموني إنجليزي، تشيلسي نفس الكلام، في روما ناس كتير كانت بتتكلم إنجليزي فاللغة اتحسنت عندي بسبب كده