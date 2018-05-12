صلاح: متفائل إننا حانعمل إنجاز في كأس العالم

قال نجم مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إن أمنيته الحالية أن يحقق المتنخب نتائج في كأس العالم لم يحققها أي فريق عربي من قبل.

وأضاف صلاح، خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب في حلقة خاصة من مدينة ليفربول، سُجلت عشية ذهاب ليفربول وروما في دوري الأبطال "أنا شايف من وجهة نظري هنعمل إنجاز جديد في كأس العالم والمنتخب قادر، والناس مش متخيلة كده خالص، وبيقولوا هنروح تلات ماتشات ونرجع إحنا شايفين حاجة تانية وإننا نقدر، إحنا 11 لاعيب ومعانا مدرب، كل الماتشات في كأس العالم زي بعض، بس ماتش روسيا هيبقى رخم شوية عشان الجمهور وعلى أرضهم، والماتشين التانيين صعبين بس الجمهور والأرض بيفرقوا جامد من أول الماتش وبيضغطوا عليك أكتر".

وعن إصابة النني قبل كأس العالم، علق صلاح: "النني هيلعب في كأس العالم، إصابته خفيفة وجاتلي قبل كده، وكلمت النني بعد إصابته ومردش عليا، بس بعد كده رد على تويتر".