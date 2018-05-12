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الوطن

صلاح: "ناس كتير قالت لي كمل في روما بس أنا بحب أغامر"

منذ 34 دقيقة
كتب: محمد متولي
صلاح: "ناس كتير قالت لي كمل في روما بس أنا بحب أغامر"

محمد صلاح

قال اللاعب محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إن إعجاب جمهور ليفربول به جعله أكثر سعادة في الفريق الحالي، وجعله أكثر تركيزا خلال هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الجمهور يغني له قبل وبعد كل مباراة.

وأضاف صلاح، خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي عمرو أديب والمذاع على فضائية "أون إي"، أنه عندما كان يلعب في فريق "بازل" رأى أنه من الأفضل الذهاب إلى "تشيلسي" فكانت بمثابة فرصة لتطوير نفسه، مشيرًا إلى أن أصدقاءه أيضا حاولوا إقناعه بالاستمرار مع روما إلا أنه فضل الذهب لليفربول، قائلا "بحب آخد المغامرة".

وأكد لاعب منتخب ليفربول أنه عندما لا يقوم بإعطاء الكرة لأحد اللاعبين في فريقه لا يكون بسبب التعمد ولكن لرغبته في أنه يسجل الهدف بقرار في ثانية واحدة وهو ما يجعل كل لاعب أكثر تركيزا في لمسته.

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