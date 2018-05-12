تايم لاين| فعاليات "جمعة النذير" ضد الاحتلال الإسرائيلي

توافد عشرات الآلاف من المواطنين في الجمعة السابعة من مسيرة العودة الكبرى، صباح أمس، إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة تأكيدا على حقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة، تحت شعار "جمعة النذير".

ونصبت خيام العودة على بعد 700 متر عن السياج الزائل بين قطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948، لإقامة صلاة الجمعة ومجموعة فعاليات طيلة أيام الأسبوع.

وذكرت وزارة الصحة، صباح أمس، أن عدد الشهداء منذ بداية الفعاليات التي انطلقت بتاريخ 30 مارس الماضي، 47 شهيدا ونحو 8536 جريحا دون أن يشكل المتظاهرين أي خطر على جنود الاحتلال الإسرائيلي.

ففي 8:33 قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز تجاه متظاهرين قرب مخيم العودة شرقي بلدة خزاعة.

12:13 إصابة متظاهر برصاص الاحتلال في القدم بمخيم العودة شرق مدينة غزة.

12:33 اشتعال الأحراش داخل ناحل عوز شرق غزة بفعل طائرة ورقية حارقة.

12:40 إقامة صلاة الجمعة في كافة خيام العودة الخمسة المقامة شرق قطاع غزة.

1:30 قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه المواطنين شرق خانيونس.

1:39 وزارة الصحة: 47 شهيدا و8536 جريحا منذ انطلاق مسيرات العودة الكبرى في 30 آذار الماضي.

1:50 اندلاع حريق في أراضي زراعية في الأراضي المحتلة شرق غزة.

1:53 إصابة مواطن برصاص الاحتلال شرق خانيونس.

2:00 مظاهرة حاشدة قرب حاجز بيت آيل شمال البيرة ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى.

2:15 الهلال الأحمر: إصابة بالرصاص الحي و7 بالرصاص المطاطي و30 حالة اختناق بقنابل الغاز خلال مواجهات مع الاحتلال في مدينة نابلس.

2:30 إصابتان بنيران الاحتلال في منطقة أبو صفية شرق جباليا.

2:35 إصابة الصحفي محمد الثلاثيني بقنبلة غاز في القدم شرقي خانيونس.

2:40 وزارة الصحة: إصابة صحفي بجروح جراء استهدافه من قبل قوات الاحتلال شرق خانيونس.

2:50 قوات الاحتلال تطلق النار وقنابل الغاز بكثافة تجاه المشاركين في مسيرة العودة شرق جباليا.

3:00 الصحة: 15 إصابة بجراح مختلفة واختناق بالغاز شرق قطاع غزة.

3:20 إصابة شاب بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت عند مستوطنة بيت إيل المقامة على أراضي المواطنين شمال البيرة.

3:22 اشتداد المواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال على طول السياج الزائل شرق قطاع غزة.

3:24 الهلال الأحمر: 38 إصابة بينها 8 بالرصاص خلال المواجهات في نابلس.

3:43 إصابة صحفي ألماني الجنسية في القدم شرق خانيونس.

3:53 إصابة طفل بجراح حرجة برصاص الاحتلال شرق البريج.

3:54 القيادي الحرازين: فعاليات المسيرة المليونية ستبدأ الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد.

3:57 أنباء أولية عن استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق جباليا.

4:08 الصحة: 36 إصابة منها 4 بحالة الخطر شرق قطاع غزة.

4:13 القدرة: إصابة مواطن بجراح حرجة في الرأس شمال القطاع نافيا وجود أي شهيد.

5:08 حريق جديد قرب بوابة أبو المطبق شرق رفح نتيجة طائرة ورقية حارقة.

5:13 الصحة: استشهاد المواطن جبر سالم أبو مصطفى 40 عاما بطلق ناري في الصدر من قبل الاحتلال شرق خان يونس.

5:20 الحصة: شهيد و167 إصابة بينهم 7 خطيرة شرق قطاع غزة.

5:25 القيادي الحساينة: العدو الإسرائيلي لن يفلح مطلقا في وقف مسيرة العودة التي أربكت حساباته.

5:30 اندلاع حريق كبير في حقول المستوطنين شرق غزة بفعل طائرة ورقية حارقة.

5:35 إصابة أربعة صحفيين أثناء تغطيتهم مسيرة العودة.

6:25 الحية: "جمعة النذير" تحمل عدة رسائل لشعبنا وللاحتلال "الإسرائيلي".

7:30 "الصحة" تعلن الحصيلة النهائية: شهيد و731 إصابة بينهم 10 بحالة الخطر في جمعة النذير شرق قطاع غزة.