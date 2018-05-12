ضابط إسرائيلي: سننشر 11 كتيبة عسكرية لصد مسيرة غزة يوم 14 مايو

ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال وقوات الشرطة الإسرائيلية ستعزز قواتها في القدس والضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، وفي مدن الداخل المحتل بآلاف الجنود وأفراد الشرطة، وقوات حرس الحدود، لقمع المظاهرات التي ستندلع يوم أحياء يوم النكبة ويوم نقل السفارة الأمريكية للقدس في 14 مايو الإثنين المقبل.

وعلى ضوء تلك التعزيزات قال ضابط إسرائيلي في القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال، بإن الجيش يتوقع أن تكون المسيرة الكبرى لسكان قطاع غزة يوم الإثنين والثلاثاء المقبل أكثر عنفا من جميع المسيرات التي جرت خلال الأسابيع الماضية.

ووفقا للضابط، فيتوقع الجيش يوم الإثنين 14 مايو أن يحشد الفلسطينيون أنفسهم في 17 نقطة لجانب امتداد الأحداث للضفة الغربية، ولشرقي القدس، لذلك ستنشر 11 كتيبة من الجيش على امتداد الحدود مع قطاع غزة، أما في الضفة الغربية ستعزز القوات بوحدات أخرى.