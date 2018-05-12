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الوطن

رياحنة: شاركت بـ"ابتسم أنت في مصر" دون مقابل دعما للسياحة

اليوم AM 02:31
كتب: ضحى محمد
رياحنة: شاركت بـ"ابتسم أنت في مصر" دون مقابل دعما للسياحة

منذر رياحنة

قال الفنان الأردني منذر رياحنة، إنه شارك في فيلم "ابتسم أنت في مصر" حبا لمصر، مضيفا أنه لن أقول أني تنازلت عن أجري ولكن هذا أقل شيء أقدمه حبا لمصر ودعما للسياحة المصرية.

وأكد رياحنة، في حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "كل يوم"، المذاع عبر شاشة "أون إي"، مساء اليوم الجمعة، أن فيلم "ابتسم أنت في مصر" رواية روسية بسيطة تسوق للسياحة المصرية و"وقعت على بياض" لفيلم "ابتسم أنت في مصر" عندما قالوا لي أنهم سيروج لمصر سياحيا.

وفي السياق نفسه أشار الفنان الأردني، إلى أن شكلي يتغير طبقا للدور الذي أقدمه، مشيرا إلى انه يسعى لتقديم أعمال كثيرة خلال الفترة المقبلة.

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