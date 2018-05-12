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الوطن

نجار يطلق الرصاص على "عميّه" بسبب الخلافات على المقاولات بقليوب

منذ 7 دقيقة
كتب: حسن صالح
نجار يطلق الرصاص على "عميّه" بسبب الخلافات على المقاولات بقليوب

مديرية امن القليوبية

أطلق نجار الرصاص على أثنين من أعمامه في قليوب، في مشاجرة بسبب الخلافات بينهم في مجال العمل والمقاولات، مما أسفر عن إصابتهما برش خرطوش ونقلهما للمستشفى في حالة سيئة، حسب محضر الشرطة اليوم.

تلقى المقدم علاء عطية، رئيس مباحث قسم قليوب إخطارا من مستشفى قليوب العام بوصول كل من "همام. س" نجار، مصاب برش خرطوش بالصدر والبطن واليد اليمنى، و"سيد. س" نجار مسلح، مصاب برش خرطوش بالبطن والكتف وأنحاء متفرقة بالجسم، حيث أخطر اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن القليوبية وانتقل اللواء محمد الألفي، مدير إدارة البحث الجنائي، وبسؤال المصابان قررا بحدوث مشادة كلامية، بينهما وبين نجل شقيقهما "أحمد. م. س" نجار، لوجود خلافات بينهما بسبب أعمال النجارة والمقاولات.

واستكملا تطورت المشاجرة فقام على أثرها المتهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش محلي الصنع، كان بحوزته محدثاً الإصابت المشار إليها لهما، وفر هارباً.

وتمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وأرشد إلى السلاح المستخدم في الواقعة، وهو عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش محلي الصنع، وطلقة من ذات العيار.

وحُرر عن ذلك المحضر رقم 3696 جنح قسم قليوب لسنة 2018م، وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيق.  

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