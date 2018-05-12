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الوطن

"المترو": الدفع بتشكيلات أمنية لمنع تسلق الركاب من فوق الماكينات

منذ 14 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"المترو": الدفع بتشكيلات أمنية لمنع تسلق الركاب من فوق الماكينات

المتحدث الرسمي لشركة المترو

علق أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، على واقعة قفز ركاب من ماكينات محطات المترو دون دفع ثمن التذكرة، اعتراضا على زيادة الأسعار، قائلا "يجري الدفع بتشكيلات من شرطة النقل والمواصلات إلى جميع محطات المترو بالخطوط الثلاثة".

وأضح عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن قرار تطبيق الزيادة كان لا بد منه قبل توقف المرفق والحفاظ على استمراره.

وأضاف أن الشركة تعمل طوال الوقت على توفير كافة الخدمات المميزة للركاب، موضحا أننا "نعمل على القضاء على زحام الركاب داخل المحطات".

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