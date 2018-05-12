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الوطن

"البحوث الإسلامية" ينظم دورات مراجعة نهائية للطلاب الوافدين

منذ 19 دقيقة
كتب: عبد الوهاب عيسى
"البحوث الإسلامية" ينظم دورات مراجعة نهائية للطلاب الوافدين

مراجعة للطلاب الوافدين

واصل مجمع البحوث الإسلامية بالتعاون مع مدينة البعوث الإسلامية والكليات الشرعية بجامعة الأزهر، تنظيم دورة لمراجعة المقررات الدراسية للطلاب الوافدين قبل بدء امتحانات نهاية العام الدراسي، بدأت بمناهج كلية اللغة العربية وبمشاركة فعّالة من جانب الطلاب، ثم عُقدت هذه المراجعة لطلاب كليات الشريعة والقانون وأصول الدين والدعوة.

وقال محيي الدين عفيفي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المجمع مستمر في عقد هذه الدورات ضمن أنشطته المتنوعة والموجهة للطلاب الوافدين لدعم مستوياتهم التعليمية خلال فترة الدراسة، وبالاستعانة بأساتذة المواد الدراسية من كليات جامعة الأزهر المختلفة.

وأضاف الأمين العام، في بيان اليوم، أن الطالب الوافد يمثل النموذج الأزهري في بلاده وبالتالي فإن إعداده الإعداد الجيد في مختلف المجالات العلمية أمر لا غنى عنه، لذلك فإن المجمع حريص على دعم هؤلاء الطلاب علميا شكلا ومضمونا بما يحافظ على انتمائهم للمنهج الأزهري الوسطي، ويحول دون أي محاولات لاستقطابهم والتلاعب بعقولهم.

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