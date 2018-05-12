سفير مصر يشارك وفد جامعة المنصورة احتفال اليوم الدولي للطلاب برومانيا

شارك السفير صلاح الدين عبد الصادق، سفير مصر في بوخارست بدولة رومانيا، مع وفد جامعة المنصورة، احتفالهم باليوم الدولي للطلاب، والذي تنظمه جامعة بيتشتي الرومانية، سنويًا لعرض ثقافات الطلاب الأجانب لديهم بمشاركة 300 طالب من أكثر من 25 دولة حول العالم.

حضر الاحتفال العديد من السفراء والممثلين الدبلوماسيين في رومانيا، بالإضافة لممثلي وزارة التعليم الرومانية وممثلي المقاطعة التي تقع فيها جامعة بيتشتي.

يأتي ذلك في إطار نشاط جامعة المنصورة الدولي، حيث شارك 11 أستاذًا من 5 كليات بجامعة المنصورة للتدريس في الأسبوع الـ7 لبرنامج الإيراسموس الأوروبي بجامعة بيتشتى بدولة رومانيا.

وأكدت جامعة المنصورة في بيان لها، أن الوفد ضم كلا من الدكتورة أمينة النمر عميد كلية التمريض، والدكتور صبحي عبد القادر وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ياسر شبانة أستاذ ورئيس قسم أمراض النبات بكلية الزراعة، والدكتور عطا الله الحنبلي أستاذ ورئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم، والدكتور محمد عبد الله العايدي أستاذ أمراض النبات بكلية الزراعة ومنسق الإيراسموس بالجامعة، والدكتور يحي اللازق أستاذ بقسم النبات بكلية العلوم ، والدكتور عادل الشيخ أستاذ اللغة الإنجليزية بكلية التربية، والدكتور محمد صلاح أستاذ الفيزياء ومسئول مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، والدكتورة ناهد قنديل أستاذ مساعد بكلية التمريض، والدكتور محمد سعيد مدرس بقسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة، والدكتورة رحاب جوهر مدرس اللغة الإنجليزية بكلية التربية.

وأعرب السفير صلاح عبد الصادق عن سعادته البالغة بتميز وفد جامعة المنصورة، مؤكدًا قوة العلاقات بين مصر ورومانيا وأهمية التعاون الدولي المثمر، ودعمه لمبادرات التعاون في مختلف المجالات التي شأنها تدريب الكوادر وتبادل الخبرات بين البلدين

وأكد البروفيسور دميترو كيرلشان، رئيس جامعة بيتشتي، قوة التعاون بين الجامعتين والتي بدأت منذ 2015 في اتفاقية تعاون لتستمر في التطور للتعاون في أكثر من مجال أكاديمي وبحثي وثقافي للطلاب والأساتذة.

وقالت البروفيسور ميهايلا دياكونو، رئيس مجلس حكماء الجامعة، إن مشاركة وفد جامعة المنصورة أثرى الاحتفال وبالأخص بحضور سفير مصر والعديد من سفراء الدول، وعلاقة التعاون مع جامعة المنصورة من أهم وأقوى علاقات التعاون مع جامعة بيتشتى.

وقال الدكتور محمد صلاح، منسق الاتفاقية، إن جامعة المنصورة حريصة على تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التعاون وبرامج التمويل الأوروبي والتي تضمن استمرار التطوير الأكاديمي والبحثي وخلق شراكات قوية بين أساتذة الجامعة ونظرائهم في جامعات أوروبا، مما ينعكس بقوة على تطوير المناهج وتحسين المنتج الجامعي من خريجين وباحثين لخدمة المجتمع المصري والمساهمة في ازدهار الوطن.