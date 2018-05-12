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الوطن

السيسي يوجه بدقة تنفيذ البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم

منذ 52 دقيقة
كتب: سماح حسن
السيسي يوجه بدقة تنفيذ البنية التحتية لاستراتيجية تطوير التعليم

اجتماع الرئيس اليوم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عاصم عبد المحسن مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وأكد السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أنه استعرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للاستراتيجية الوطنية الشاملة لتطوير منظومة التعليم المدرسي، حيث اطلع الرئيس على خطط تنفيذ الاستراتيجية التي تقوم على عدة محاور رئيسية، أهمها الارتقاء بمنظومة التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتنمية مهارات وقدرات المعلمين، وتطوير وسائل التدريس للطلاب، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية والتوسع في استخدام مواد التعلم الرقمية، ووضع نظم متقدمة وفعالة لتقييم ومتابعة أداء الطلاب لضمان التطوير المستمر لأداء منظومة التعليم في مصر.

وذكر المتحدث الرسمي، أن وزير التربية والتعليم عرض خلال الاجتماع الإجراءات والخطوات الجاري اتخاذها؛ لتطوير مكونات منظومة التعليم من المحتوي العلمي والبنية التكنولوجية والمناهج وتدريب المعلمين، فضلا عن نظام التصحيح الإلكتروني وبناء بنك الأسئلة، بهدف تنمية القدرات للمتعلم، وإتقان مهارات التعلم الذاتي، مؤكدا أن النظام التعليمي الجديد سيحرص على تعدد مصادر المعرفة والاعتماد على بنوك المعلومات للاضطلاع والبحث والدراسة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، البدء في تنفيذ الاستراتيجية مع بداية العام الدراسي المقبل 2018 لمراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وكذلك الصف الأول الثانوي الذي سيستخدم المنظومة الرقمية بالتوازي مع الكتاب المدرسي.

وأشار السفير بسام راضي، إلى أن الرئيس وجه بضرورة دقة تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة باستراتيجية تطوير التعليم المدرسي، بالتنسيق بين الجهات المعنية من وزارات التعليم والاتصالات والدفاع، للارتقاء بمنظومة التعليم لتتواكب مع متطلبات العصر وسوق العمل، ولإعداد وتخريج أجيال من الشباب على أحدث وأرقى المعايير العلمية العالمية، لديهم القدرة على الإبداع والابتكار واتخاذ القرار وتحمل المسؤولية، فضلا عن اتباع النهج العلمي في التعامل مع المشكلات والوعي بأحدث الأساليب التكنولوجية.

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