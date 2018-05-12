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الوطن

19 قتيلا في اشتباكات بين الجيش البورمي ومتمردين

منذ 40 دقيقة
كتب: أ ف ب
19 قتيلا في اشتباكات بين الجيش البورمي ومتمردين

أرشيفية

قتل 19 شخصًا على الأقل بعدما هاجمت مجموعة "اتنية" مسلحة، اليوم، مراكز تابعة لقوات الأمن البورمية وكازينو في منطقة محاذية للصين بشمال بورما، في أعمال عنف هي الأكثر دموية خلال السنوات الأخيرة.

وقال نشطاء حقوقيون، إن وتيرة الاشتباكات في الشمال تزايدت منذ يناير وسط سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل لأزمة الروهينغا في غرب البلاد.

ووقعت أعمال العنف السبت بين الجيش و"جيش تحرير تا-انغ الوطني" إحدى المجموعات المتمردة العديدة المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي في الشمال.

وأكدت الحكومة ومصادر عسكرية حصيلة القتلى.

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