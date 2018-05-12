19 قتيلا في اشتباكات بين الجيش البورمي ومتمردين

قتل 19 شخصًا على الأقل بعدما هاجمت مجموعة "اتنية" مسلحة، اليوم، مراكز تابعة لقوات الأمن البورمية وكازينو في منطقة محاذية للصين بشمال بورما، في أعمال عنف هي الأكثر دموية خلال السنوات الأخيرة.

وقال نشطاء حقوقيون، إن وتيرة الاشتباكات في الشمال تزايدت منذ يناير وسط سعي المجتمع الدولي لإيجاد حل لأزمة الروهينغا في غرب البلاد.

ووقعت أعمال العنف السبت بين الجيش و"جيش تحرير تا-انغ الوطني" إحدى المجموعات المتمردة العديدة المطالبة بمزيد من الحكم الذاتي في الشمال.

وأكدت الحكومة ومصادر عسكرية حصيلة القتلى.