المعلق أيمن الكاشف ينتهي من تسجيل تتر "شارع المونديال" في رمضان

انتهى أيمن الكاشف من تسجيل تتر "شارع المونديال"، وتدور فكرة المسلسل حول خليط من الوثائقي والدراما بشكلا ومضمونا مختلف لدراما الراديو، يسعى للخروج بها من إطارها الكلاسيكي المكرر منذ سنوات.

ويتناول المسلسل الحديث عن الرياضة، والمنتخب، ومباريات كأس العالم في إطار درامي كوميدي، والحديث عن نجوم التسعينيات والأمل في 2018.

المسلسل فكرة الإعلامي مجدي كامل، يكتبه دكتور ياسر أيوب، والتتر من غناء أيمن الكاشف، وشوبير، وإسماعيل يوسف، ومجدي عبدالغني، والغندور، وميار الغيطي تتر المسلسل أقرب إلى لون الراب، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع عصمت وجيه، وإخراج صفي الدين حسن

ويذاع على إذاعة الشباب والرياضة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرا، وراديو مصر في تمام الساعة السادسة وثلاث دقائق قبل الإفطار.

"شارع المونديال" أول مسلسل "موكيومنتري" علي الراديو إنتاج شركة ماس ميديا جروب "MMG".