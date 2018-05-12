"تعليم جنوب سيناء" يتفوق في "المناظرات" على مستوى الجمهورية

أعلن محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، عن فوز المديرية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "المناظرات للعام الدراسي 2017-2018"، وذلك بعد استلام نتيجة التحكيم الميداني لمسابقة المناظرات من الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية "إدارة الصحافة المدرسية".

وأعلن عقل عن حصول مدرسة السيدة خديجة الإعدادية بنات بإدارة طور سيناء التعليمية على المركز الأول للمرحلة الإعدادية على مستوى الجمهورية، وحصلت مدرسة الزهور الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة طور سيناء أيضا على المركز الرابع للمرحلة الثانوية على مستوى الجمهورية في نفس المسابقة.

ووجه عقل الشكر والتقدير لأسرة توجيه الإعلام التربوي بالمديرية والإدارات التعليمية للحصول على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية خلال هذا العام، وكذلك للمدارس الفائزة وللطلاب الذين شاركوا في نشاط المناظرات.

وأهدى وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء هذا النجاح والحصول على المركزين الأول والرابع جمهوريا إلى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب، سيناء لدعمه المتواصل للتعليم على أرض المحافظة، واهتمامه ورعايته الكاملة بالأنشطة التربوية.

كما هنأ توجيه الأعلام التربوي بالمديرية والإدارات التعليمية بالفوز بهذه المراكز متمنيًا لهم المزيد من النجاح و التقدم .