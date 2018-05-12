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الوطن

"التموين": ألف سيارة تابعة للقوات المسلحة تساعدنا في توفير السلع

منذ 48 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
"التموين": ألف سيارة تابعة للقوات المسلحة تساعدنا في توفير السلع

أيمن حسام الدين

قال المهندس أيمن حسام الدين، مساعد وزير التموين، إن القوات المسلحة تقوم بمجهود كبير في مساعدة الوزارة من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، إلى جانب أسطول السيارات التابع لها، الذي يجوب أنحاء الجمهورية من أجل توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، متابعا: "أكثر من ألف عربة تابعة للقوات المسلحة، وهذا أسطول ضخم يساعد الوزارة في دورها".

وأضاف حسام الدين، خلال حواره مع الإعلامية جيهان منصور، ببرنامج "العيلة"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن معارض أهلا رمضان إلى جانب وجود ألف منفذ للمجمعات الاستهلاكية، خلق نوعا من التنافسية في تخفيض الأسعار لدى التجار العاديين.

وتابع: "أنا كنت في المرج منذ 4 أيام، ووجدت جزارا يبيع الكيلو بـ80 جنيه.. الوفرة داخل المعارض والمجمعات خلقت التنافسية في تخفيض الأسعار".

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