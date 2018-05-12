"نقل البرلمان": هناك "فئات" استغلت "زيادة المترو" لإثارة الفتنة

قال محمد زين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن اعتراض اللجنة، لم يكن على زيادة أسعار تذاكر المترو، ولكن على الطريقة التي طُبِّق بها القرار، مشيرًا إلى أن الزيادة كانت ضرورية.

وأضاف زين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرار كان يجب أن يصدر بعد شرح واف وكاف لأسباب الزيادة، ليتفهمه المواطنين وكذلك أسبابه دون انزعاج.

وتابع: "الناس افتكرت إن الزيادة شاملة ومش متدرجة، وماعرفوش إنه مستثنى منها الطلبة وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، لأن القرار طلع فجأة وبدون تنظيم"، مضيفًا: "وفيه فئات استغلت ده لإثارة الفتنة بين المواطنين".