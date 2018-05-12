بالصور| البابا تواضروس يفتتح معرض "صور التجلي" بكنيسة العذراء

افتتح البابا تواضروس، مساء اليوم، معرض صور "تجلي العذراء" بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون.

ويحوي المعرض مجموعة نادرة من الصور التي تم التقاطها خلال فترة "تجلي العذراء" على قباب كنيستها بالزيتون عام 1968.

ووقع البابا أثناء تفقده للمعرض على النسخة الأولى من الكتاب الذي أصدرته مجلة "عذراء الزيتون"، التي تصدرها الكنيسة ويشرف عليها القس يوحنا يسى، والذي حمل عنوان "اليوبيل الذهبي لتجلى العذراء مريم بالزيتون".

ووصل البابا تواضروس مساء اليوم، إلى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وزار فور وصوله الكنيسة القديمة التي شهدت "حدث التجلي" عام 1968، وتفقد الكنيسة قبل أن يتوجه إلى الكاتدرائية الجديدة في الجهة المقابلة.

وتحتفل كنيسة السيدة العذراء بالزيتون منذ الخميس الماضي، بذكرى مرور 50 سنة على "تجلي العذراء" بالكنيسة ذاتها، وستستمر الاحتفالات حتى صباح غدٍ الأحد بالقداس الذي يصليه البابا.