تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| البابا تواضروس يفتتح معرض "صور التجلي" بكنيسة العذراء

منذ 35 دقيقة
كتب: مصطفى رحومه
بالصور| البابا تواضروس يفتتح معرض "صور التجلي" بكنيسة العذراء

البابا يفتتح معرض "صور التجلي"

افتتح البابا تواضروس، مساء اليوم، معرض صور "تجلي العذراء" بكنيسة السيدة العذراء بالزيتون.

ويحوي المعرض مجموعة نادرة من الصور التي تم التقاطها خلال فترة "تجلي العذراء" على قباب كنيستها بالزيتون عام 1968.

ووقع البابا أثناء تفقده للمعرض على النسخة الأولى من الكتاب الذي أصدرته مجلة "عذراء الزيتون"، التي تصدرها الكنيسة ويشرف عليها القس يوحنا يسى، والذي حمل عنوان "اليوبيل الذهبي لتجلى العذراء مريم بالزيتون".

ووصل البابا تواضروس مساء اليوم، إلى كنيسة السيدة العذراء بالزيتون، وزار فور وصوله الكنيسة القديمة التي شهدت "حدث التجلي" عام 1968، وتفقد الكنيسة قبل أن يتوجه إلى الكاتدرائية الجديدة في الجهة المقابلة.

وتحتفل كنيسة السيدة العذراء بالزيتون منذ الخميس الماضي، بذكرى مرور 50 سنة على "تجلي العذراء" بالكنيسة ذاتها، وستستمر الاحتفالات حتى صباح غدٍ الأحد بالقداس الذي يصليه البابا.

أخبار متعلقة

بالصور| وزير خارجية هولندا يزور الكاتدرائية ويلتقي البابا تواضروس

بالصور| وزير خارجية هولندا يزور الكاتدرائية ويلتقي البابا تواضروس
مطران الكاثوليك في الجيزة يدعو البابا تواضروس لقداس سيامته

مطران الكاثوليك في الجيزة يدعو البابا تواضروس لقداس سيامته
البابا تواضروس يستقبل وفدا من شباب منظمة "ypo"

البابا تواضروس يستقبل وفدا من شباب منظمة "ypo"
غدا.. البابا تواضروس يزور "الزيتون" لحضور احتفالات "العذراء"

غدا.. البابا تواضروس يزور "الزيتون" لحضور احتفالات "العذراء"

التعليقات

الفراعنة يسيطرون على جوائز «الأفضل» قبل المونديال

أحدث الأخبار

وزير النقل: اشتراكات المترو "الأوفر" على مستوى العالم

وزير النقل: اشتراكات المترو "الأوفر" على مستوى العالم

"التليجراف": إدارة ترامب طالبت قطر بالتوقف عن دعم الميليشيات الإيرانية

"التليجراف": إدارة ترامب طالبت قطر بالتوقف عن دعم الميليشيات الإيرانية

بالصور| راعي كنيسة في الأقصر يعلق فانوس رمضان بمنزله

بالصور| راعي كنيسة في الأقصر يعلق فانوس رمضان بمنزله

طارق شوقي يعتمد نتيجة امتحان الدور الأول للثانوية الصناعية بالسودان

طارق شوقي يعتمد نتيجة امتحان الدور الأول للثانوية الصناعية بالسودان

خبير عراقي: نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية 8.4% فقط

خبير عراقي: نسبة المشاركة بالانتخابات البرلمانية 8.4% فقط

اختيارات الوطن

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

الأكثر قراءة

عاجل