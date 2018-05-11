البابا تواضروس يستقبل وفدا من شباب منظمة "ypo"

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مجموعة من رجال الأعمال أعضاء منظمة ypo.

ومنظمة ypo أو منظمة الرؤساء الشباب، هي شبكة عالمية تضم أكثر من 26 ألفاً من الرؤساء التنفيذيين وكبار رجال الأعمال في 130 دولة حول العالم.

وتحدث البابا خلال اللقاء عن الأوضاع في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي وما يقوم به من مشروعات قومية لصالح المواطنين، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولة المصرية.

وتناول البابا التعريف بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية وتاريخها الوطني.