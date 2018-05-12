وزير النقل عن زيادة سعر تذكرة المترو: "متعجب من رد فعل الناس"

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إنه متعجب من رد فعل الناس في الشوارع، مشيرا إلى أنه ينوه منذ شهر سبتمبر الماضي بأن نظام المترو سيتحول إلى مناطق، لأنه لا يحقق العدالة الاجتماعية، بقوله: "يعني مش اللي بيركب 4 محطات، زي اللي بيعدي على 50 محطة".

وأضاف "عرفات"، خلال في أول لقاء تلفزيوني له، بعد قرار رفع سعر تذكرة المترو، مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لا توجد أي وسيلة مواصلات تُحاسب المواطنين بسعر واحد لكل المحطات.

وتابع: "المسافة من حلوان للمرج 40 كيلو، خدها بأتوبيس الهيئة وشوفها هتبقى بكام، إحنا عاملينها بـ7 جنيه، لو بأتوبيس الهيئة العادي، هيركب ثلاثة أتوبيسات بـ9 جنيه".