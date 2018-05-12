عرفات عن "تزويغ" المواطنين من المترو: "بيحصل كل يوم في فرنسا وألمانيا"

علَّق الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، على "تزويغ" بعض المواطنين من شراء تذكرة المترو، مستغلين كثرة عدد رواد المرفق، قائلا إن هذا المشهد يحدث يوميا في ألمانيا وفرنسا.

وأضاف عرفات، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "اللي بيقبل على نفسه الحرام، خلاص، بس اللي بيتمسك، بتتفرض عليه غرامة".

ونصح وزير النقل، المواطنين الذين يأتون مثل تلك الأفعال، باستخراج اشتراكات للمترو، بدلا من عمل ذلك، مؤكدا أنه لن يسمح أحد بحدوث مثل تلك المشاهد مرة أخرى.