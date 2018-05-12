تسجيل الدخول

الوطن

الولايات المتحدة تعزز أمن بعثاتها الدبلوماسية قبل نقل سفارتها للقدس

منذ 19 دقيقة
كتب: وكالات
الولايات المتحدة تعزز أمن بعثاتها الدبلوماسية قبل نقل سفارتها للقدس

السفارة الامريكية - ارشيفية

كشف مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عملت، خلال الأسابيع الماضية، على تعزيز أمن السفارات والقنصليات الأمريكية في الشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي، قبيل قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة، بحسب شبكة "سي إن إن".

وذكرت الشبكة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، أنه بعد أيام من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، تصاعدت التوترات بشكل حاد في الشرق الأوسط، ما أثار المخاوف حول تداعيات قرار نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، والتي ستصعد التوترات إلى نتائج غير متوقعة في المنطقة.

وأضافت أن وزارة الخارجية الأمريكية توقعت عنفا محتملا بعد نقل السفارة إلى القدس، رغم اعتراف مسؤولين في الإدارة بأن القضية لم تعد مثيرة للأوضاع في الشرق الأوسط، كما كان الوضع في السابق، مشيرين إلى أن عملية النقل في النهاية، ستؤدي إلى استقرار أكبر بالمنطقة.

وتابعت الشبكة، نقلا عن مسؤول في إدارة ترامب، مُطَّلع على التخطيط الأمني، أن قرار تعزيز الأمن في السفارات الأمريكية بدول العالم الإسلامي، صدر، تحسبا لنشوب أي أعمال عنف، خاصة وأن المنطقة بالفعل على الحافة، بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

أخبار متعلقة

وزير خارجية إيران يبدأ جولة دبلوماسية سعيا لإنقاذ الاتفاق النووي

وزير خارجية إيران يبدأ جولة دبلوماسية سعيا لإنقاذ الاتفاق النووي
موجيريني: سنحافظ على الاتفاق النووي بغض النظر عن الموقف الأمريكي

موجيريني: سنحافظ على الاتفاق النووي بغض النظر عن الموقف الأمريكي
تركيا ترى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي "فرصة" لأنقرة

تركيا ترى الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي "فرصة" لأنقرة
ميركل مهاجمة قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي: أضر بالمجتمع الدولي

ميركل مهاجمة قرار ترامب بشأن الاتفاق النووي: أضر بالمجتمع الدولي
اجتماع بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ببروكسل حول الاتفاق النووي

اجتماع بين إيران وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ببروكسل حول الاتفاق النووي
بوتين وميركل يؤيدان الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني

بوتين وميركل يؤيدان الإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني
أردوغان وبوتين: الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني "خاطئ"

أردوغان وبوتين: الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني "خاطئ"
هل تحدث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران بعد أزمة الاتفاق النووي؟

هل تحدث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران بعد أزمة الاتفاق النووي؟
عاجل| الرئيس الإيراني: الاتفاق النووي وثيقة تعزز الاستقرار

عاجل| الرئيس الإيراني: الاتفاق النووي وثيقة تعزز الاستقرار
سول تسعى لاحتواء تأثير انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران

سول تسعى لاحتواء تأثير انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي مع إيران

التعليقات

الفراعنة يسيطرون على جوائز «الأفضل» قبل المونديال

أحدث الأخبار

فضالي: المترو أرخص وسيلة مواصلات في مصر رغم الزيادة

فضالي: المترو أرخص وسيلة مواصلات في مصر رغم الزيادة

قتيلان أحدهما المهاجم في اعتداء بسكين في باريس

قتيلان أحدهما المهاجم في اعتداء بسكين في باريس

رئيس "المترو": اعتراضات المواطنين ظهرت في محطتي حلوان والمرج فقط

رئيس "المترو": اعتراضات المواطنين ظهرت في محطتي حلوان والمرج فقط

نقيب الصحفيين: انعقاد لجنة القيد في الأسبوع الأول من رمضان

نقيب الصحفيين: انعقاد لجنة القيد في الأسبوع الأول من رمضان

الملتقى الإعلامي العربي يرحب باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي

الملتقى الإعلامي العربي يرحب باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي

اختيارات الوطن

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

بـ"الحلوى" دار العلوم تستقبل الطلاب أمام اللجان.. والعميد: صباحكم سكر

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

كأس العالم يعيد إحياء «إريال التليفزيون» وسعره يرتفع من 5 إلى 25 جنيهاً

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

30 جنيهاً مكافأة التفوق.. والطلبة: «نعمل بيهم إيه؟»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

بعد رفع تذكرة المترو.. «القاهرة» تطلق: «سكتك خضرا.. مصر أسرع بالعجلة»

الأكثر قراءة

عاجل