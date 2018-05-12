الولايات المتحدة تعزز أمن بعثاتها الدبلوماسية قبل نقل سفارتها للقدس

كشف مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، عملت، خلال الأسابيع الماضية، على تعزيز أمن السفارات والقنصليات الأمريكية في الشرق الأوسط ودول العالم الإسلامي، قبيل قرار انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك نقل سفارتها في إسرائيل إلى القدس المحتلة، بحسب شبكة "سي إن إن".

وذكرت الشبكة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، أنه بعد أيام من انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، تصاعدت التوترات بشكل حاد في الشرق الأوسط، ما أثار المخاوف حول تداعيات قرار نقل سفارة الولايات المتحدة إلى القدس، والتي ستصعد التوترات إلى نتائج غير متوقعة في المنطقة.

وأضافت أن وزارة الخارجية الأمريكية توقعت عنفا محتملا بعد نقل السفارة إلى القدس، رغم اعتراف مسؤولين في الإدارة بأن القضية لم تعد مثيرة للأوضاع في الشرق الأوسط، كما كان الوضع في السابق، مشيرين إلى أن عملية النقل في النهاية، ستؤدي إلى استقرار أكبر بالمنطقة.

وتابعت الشبكة، نقلا عن مسؤول في إدارة ترامب، مُطَّلع على التخطيط الأمني، أن قرار تعزيز الأمن في السفارات الأمريكية بدول العالم الإسلامي، صدر، تحسبا لنشوب أي أعمال عنف، خاصة وأن المنطقة بالفعل على الحافة، بعد قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.