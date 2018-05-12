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الوطن

انشقاق في ميليشيا الحوثي.. والجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا غرب تعز

منذ 30 دقيقة
كتب: وكالات
انشقاق في ميليشيا الحوثي.. والجيش اليمني يحرز تقدما ميدانيا غرب تعز

الجيش الوطني اليمني - ارشيفية

أعلن ضابط أمن وعدد من المسئولين في ميليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء انشقاقهم ووصولهم إلى محافظة مأرب اليمنية، حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية مساء اليوم.

وكانت مقاتلات التحالف العربي قد شن، في وقت سابق اليوم، غارات جوية مكثفة استهدفت مواقع وتجمعات متفرقة للحوثيين في محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت" أن مقاتلات التحالف قصفت اليوم تجمعات للحوثيين بالقرب من مستشفى اللحية، شمالي المحافظة، كما قصفت مواقع وتجمعات للمليشيا شرقي مديرية الجراحي، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين، علاوة على تدمير آليات قتالية.

إلى ذلك، فرضت قوات الجيش الوطني اليمني مسنودة بقوات ‏التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، سيطرتها على آخر المناطق التي كانت ‏تتمركز فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية ‏غرب محافظة تعز، جنوب غرب اليمن.‏

وقال مصدر عسكري يمني، إن الجيش استعاد قرية "العقمة" ‏وهي آخر منطقة تسيطر عليها الميليشيات في مديرية موزع ‏والمحاذية لمديرية الوازعية، وسط انهيار واسع في صفوف ‏الانقلابيين، بحسب وكالة الانباء السعودية.

وأضاف المصدر، أن التحام قوات الجيش بمديرية موزع، مع ‏القوات المتواجدة بمفرق مديرية الوازعية، التي هي الأخرى ‏كانت تزحف باتجاه مركز الوازعية.‏

وأشار إلى أن قوات الجيش أحكمت سيطرتها على ‏معسكر العمري غرب محافظة تعز بعد معارك عنيفة ‏خاضتها مع مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، مبينًا أن تحرير ‏المعسكر جاء عقب شن الجيش هجومًا مباغتًا على الميليشيا، نجح في السيطرة عليه.‏

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