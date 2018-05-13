والد مريم: "لو أخدت الرعاية الصحية المناسبة كان زمانها معانا دلوقتي"

قال حاتم مصطفى، والد الطالبة المصرية مريم، التي قُتلت في بريطانيا إثر اعتداء وحشي في نوفمبر الماضي، إن ما حدث لابنته كان في منتهى الصعوبة، موضحًا: "ربنا كان عاوزها".

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "لو كانت أخدت رعاية صحية مظبوطة والناس قامت بدورها الإنساني وبلغوا عن الحادث كان زمانها معانا دلوقتي".

وتابع: "ربنا افتكر مريم عشان يكون لها رسالة معينة توجهها للعالم كله، إن العنف والكره والأذى، مينفعش تحصل في حاجة متقدمة زي بريطانيا، ده غير إنها واجهت سلبيات كتير في الشارع البريطاني وعُنفت رغم إنها كانت مسالمة".