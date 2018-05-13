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الوطن

حريق بمنزل وشقة وحوش ماشية في سوهاج

منذ 15 دقيقة
كتب: خالد الغويط
حريق بمنزل وشقة وحوش ماشية في سوهاج

ارشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية، مساء أمس، على حريق اندلع في شقة سكنية ومنزل وحوش للماشية بقرية سفلاق مركز ساقلته بسوهاج.

تلقى اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة ساقلتة بنشوب حريق بناحية سفلاق، انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة ملك "أحمد.ح.ا"، 26 عاما، عامل، وامتد لمنزل وحوش مجاورين ملك كلاً من "ليد.ح.ا"، 43 عاما، جزار، و"الزوكي.ر.ا"، 55 عاما، عامل، ويقيمان بذات الناحية وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

بسؤال المذكورين رجحوا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي بمنزل الأول وأضافوا بنفوق 2 رأس ماشية بحوش الأخير واحتراق بعض المنقولات المنزلية ونفوا الشبهة الجنائية، أخطرت الإدارة البيطرية بساقلتة لاتخاذ اللازم.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1041 إداري المركز لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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