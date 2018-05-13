تسجيل الدخول

الوطن

أسعار الأسماك اليوم الأحد 13/5/2018

منذ 22 دقيقة
كتب: جهاد الطويل
أسعار الأسماك اليوم الأحد 13/5/2018

سمك

استقرت أسعار الأسماك في سوق العبور، خلال تعاملات، اليوم الأحد، الموافق 12 مايو 2018، وسجلت الآتي:

سمك بلطي: من 18.5 لـ20 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك قشر بياض: من 30 لـ36 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك قراميط "شيلان": من 10 لـ20 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك مكرونة "مجمد": من 27 لـ30 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك سبيط "كاليماري": من 75 لـ100 جنيه للكيلوجرام.

كابوريا: من 30 لـ100 جنيه للكيلوجرام.

سمك مرجان مجمد: من 7 لـ10 جنيهات للكيلوجرام.

جمبري "جامبو": من 350 لـ400 جنيه للكيلوجرام.

جمبري رقم (3): من 57 لـ77 جنيهًا للكيلوجرام.

سمك بوري: من 39 لـ45 جنيهًا للكيلوجرام.

أخبار متعلقة

استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ19.75 جنيه

استقرار أسعار الأسماك في سوق العبور.. والبلطي بـ19.75 جنيه
أسعار الأسماك ترتفع 50 قرشا.. والبلطي يسجل 20.5 جنيه

أسعار الأسماك ترتفع 50 قرشا.. والبلطي يسجل 20.5 جنيه
تفاوت في أسعار الأسماك.. و"البلطي" بـ20.5 جنيه

تفاوت في أسعار الأسماك.. و"البلطي" بـ20.5 جنيه
أسعار الأسماك اليوم الخميس 10/5/2018

أسعار الأسماك اليوم الخميس 10/5/2018
استقرار أسعار الأسماك اليوم السبت 12/ 5/ 2018.. والبلطي بـ20 جنيها

استقرار أسعار الأسماك اليوم السبت 12/ 5/ 2018.. والبلطي بـ20 جنيها

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

رئيس جامعة العريش يعين الحمصاني عميدا لـ"كلية التربية"

رئيس جامعة العريش يعين الحمصاني عميدا لـ"كلية التربية"

"تيار المستقبل": إعفاء وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة الانتخابات

"تيار المستقبل": إعفاء وسام الحريري من مسؤولياته في هيئة الانتخابات

"الأزهر": بيع رسائل الماجستير والدكتواة حرام شرعا

"الأزهر": بيع رسائل الماجستير والدكتواة حرام شرعا

تأخر إقلاع رحلات خليجية من القاهرة بسبب الطقس السيئ بمطار الهبوط

تأخر إقلاع رحلات خليجية من القاهرة بسبب الطقس السيئ بمطار الهبوط

سفير الاتحاد الأوروبي: تقديم 425 مليون يورو في قطاع المياه بمصر

سفير الاتحاد الأوروبي: تقديم 425 مليون يورو في قطاع المياه بمصر

اختيارات الوطن

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

بالفيديو| ركاب يتخطون بوابات المترو دون تذاكر.. ومسؤول: غرامة 50 جنيها

الأكثر قراءة

عاجل