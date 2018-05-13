أشتون كارتر يحذر من تحركات إيرانية بعد الانسحاب من "الاتفاق النووي"

حذّر وزير الدفاع الأمريكي السابق، أشتون كارتر، من تحركات إيرانية قد تقدم عليها طهران بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال في مقابلة على شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "أنا قلق من أن الإيرانيين وعلى المدى القريب سيبدأون مجددا بالقيام بأمور عديدة حيث قاموا بمهاجمة الأمريكيين ومارسوا التضييق وحروب الوكالة.. والآن قد يعودون للقيام بأمور ما كانوا ليقوموا بها سابقا (عندما كان الاتفاق النووي ساريا) وأعتقد أن عليها الحذر وحماية أنفسنا".

وعن الاتفاق النووي مع إيران، أوضح كارتر: "لم يوقف الاتفاق العديد من الأمور التي كانت تقوم بها إيران في المنطقة بصورة يمكن التثبت منها، إلا انه قام على المدى القصير بمنعهم من الحصول على سلاح نووي، ومن وجهة نظر دفاعية، هذا الأمر يعتبر مهما للغاية".