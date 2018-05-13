"عبدالعال" لـ النواب: بصمة الحضور من 10 صباحا.. "والمتأخر هيتاخد غياب"

دعا الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أعضاء مجلس النواب، إلى ضرورة الالتزام بالحضور للجلسات العامة في تمام الساعة العاشرة من صباح الغد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف بـ "التجارب السريرية".

وقال "عبدالعال"، إنه سيتم رفع البصمة في تمام الساعة 12 ظهرًا، مبينا أن حضور الجلسة يبدأ من الساعة الـ10 صباحا، "ومن يحضر بعد ذلك لن يكون حاضرا الجلسة".

وجدد "عبدالعال"، تحذيره للنواب بأنه سيمنح وسائل الإعلام أسماء النواب المتغيبين عن الجلسات.

وكان "عبدالعال" انتقد مرارا عدم حضور النواب وتغيب الكثيرين منهم عن حضور الجلسات العامة.