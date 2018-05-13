وزير الكهرباء يشارك في مؤتمر "اتوم إكسبو" للطاقة النووية بموسكو.. غدا

توجه الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الروسية موسكو، للمشاركة غدًا في مؤتمر "اتوم اكسبو للطاقة النووية".

وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر أن يعقد الوزير عده اجتماعات لمناقشة وضع حجر الأساس لمحطة الضبعة النووية قريبًا في احتفالية كبرى يتم تنظيمها بالمحطة النووية.

وبحسب المصادر يعقب تلك الخطوة إجراءات للحصول على التراخيص والخطوات التنفيذية لبدء الإنشاءات، وأيضا الجانب المتعلق بإنشاءات المكون المحلي والذي يصل إلى 20% من إنشاءات المحطة بالكامل، وتتولى الشركات المصرية تنفيذه.

وأكدت المصادر أن الشركات المصرية فقط هي التي ستكون مدعوه للمشاركة فيها، وتحت إشراف الجانب الروسي كما هو موضح في العقود المبرمة.

واتفقا الجانبان على عقد عدة لقاءات لتنسيق آليات العمل خلال المرحلة المقبلة ووضع ضوابط المراجعة الأولية لجميع الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات المبدئية لدخول المشروع النووى حيز التنفيذ، ومن المقرر الانتهاء خلال المرحلة المقبلة من مراجعة وفحص كل البيانات المقدمة من هيئة المحطات النووية وتقديمها إلى هيئة الرقابة النووية لاستخراج تصاريح العمل للمهندسين والفنيين المصريين العاملين بالمشروع​.

وكان شاكر توجه اليوم على رأس وفد مصري رفيع المستوى للمشاركة في فعاليات المؤتمر والمنتدى الدولى ATOMEXPO 2018 والمنعقد سنويًا في دولة روسيا الاتحادية بدعم من شركة ROSATOM الروسية.

وتأتي أهمية المنتدى حيث يعد من الأحداث الدولية التي يشارك فيها العديد من الشركات الرائدة العالمية في مجال الصناعة النووية، ويتضمن المنتدى برامج عمل مكثفة مع الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنتجي الطاقة النووية وتطوير التعاون الدولي في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويتم مناقشة العديد من القضايا الخاصة بإنتاج الطاقة النووية وتنميتها في المستقبل.

وعن أهمية مشاركة الجانب المصرى في المنتدى هي أنه في ضوء التعاون المصري الروسي لإنشاء محطة الضبعة النووية فمن الأهمية أن يشارك الجانب المصري في الفعاليات لما لها من مردود إيجابي للالتقاء بكبرى الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجال الصناعات والطاقة النووية لمعرفة ما توصلت إليه في مجال الصناعات عالية التقنية من خلال المشاركة بخبرات عملية في هذا المجال.