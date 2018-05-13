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الوطن

"النقل": اشتراك مترو الأنفاق 37 محطة بـ250 جنيه شهريا

منذ 28 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
"النقل": اشتراك مترو الأنفاق 37 محطة بـ250 جنيه شهريا

الدكتور هشام عرفات وزير النقل

أعلنت وزارة النقل، في بيان عاجل، عن المحطات التي يوجد بها مكاتب اشتراكات بالخط الأول هي: "حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء - حدائق الزيتون - عين شمس- عزبة النخل - المرج القديمة"، والمحطات التي يوجد بها مكاتب اشتراكات بالخط الثاني هي "كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء - العتبة - الدقي - جامعة القاهرة- الجيزة - المنيب"، والمحطات التي يوجد بها مكاتب اشتراكات بالخط الثالث هي "العباسية - العتبة ".

وقالت وزارة النقل، إن أسعار اشتراكات الجمهور كالتالي: المسافة 8 محطات اشتراك 3 شهور 360 جنيه.. وشهر واحد فقط 130 جنيه.

المسافة 16 محطة اشتراك 3 شهور 450 جنيه.. وشهر واحد 165 جنيه.

المسافة 26 محطة اشتراك 3 شهور 535 جنيه.. وشهر واحد 190 جنيه.

المسافة 37 محطة اشتراك 3 شهور 700 جنيه.. وشهر واحد 250 جنيه.

 

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