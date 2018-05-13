غدا.. بدء عروض الأفلام السعودية على هامش "كان" السينمائي

تبدأ، يوم غد، عروض الأفلام السعودية في مهرجان "كان" السينمائي ضمن برنامج يحمل اسم "مجموعة الأفلام السعودية" ينظمه المجلس السعودي للأفلام، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.

وسيعرض البرنامج على مدى يومين، 9 أفلام قصيرة لمخرجين سعوديين من الجنسين، إذ يعرض الاثنين خمسة أفلام في صالة "Palais D" في سوق المهرجان؛ هي فيلم "سومياتي بتدخل النار" للمخرج مشعل الجاسر، "الكيف" للمخرجة صبا اللقماني، "كبش الفداء" للمخرج طلحة عبدالرحمن، "وسطي" للمخرج علي الكلثمي، وفيلم "لا تروح بعيد" للمخرجة مرام طيبة.

ويعرض الثلاثاء 4 أفلام في صالة "Palais H" هي فيلم "القط" للمخرج فيصل العتيبي، "تعايش" للمخرج مصعب العمري، "الظلام هو لون أيضاً" للمخرج مجتبى سعيد، "Film School Musical" للمخرج معن عبدالرحمن، إضافة لإعادة عرض فيلمي "الكيف" و"سومياتي بتدخل النار".

وتمثل العروض فرصة مهمة لصناع الأفلام السعوديين لعرض أعمالهم على جمهور سينمائي متخصص في مهرجان مثل "كان" يعد من أهم المنصات السينمائية في العالم.