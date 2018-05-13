تسجيل الدخول

الوطن

هيئة الثقافة السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "آيماكس" لإنتاج الأفلام

منذ 24 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
هيئة الثقافة السعودية توقع مذكرة تفاهم مع "آيماكس" لإنتاج الأفلام

أحمد المزيد مع ريتش جيلفوند الرئيس التنفيذي لآيماكس

أعلنت شركة آيماكس "IMAX" والهيئة العامة للثقافة السعودية، أمس، عن التوصل إلى اتفاقية مبدئية للشراكة والتعاون في مجال إنتاج وتطوير الأفلام من آيماكس على المستوى المحلي.

والاتفاقية عبارة عن مذكرة تفاهم بين الطرفين، ورغم أنها غير ملزمة قانونيًا في شكلها الأولي، إلا أنها جزءًا من الجهود الاستراتيجية التي تبذلها الهيئة لتطوير قطاع الأفلام في المملكة بصورة حيوية ومستدامة.

وبموجب مذكرة التفاهم غير الحصرية، تعمل الهيئة العامة للثقافة مع "آيماكس" بصورة تعاونية على استكشاف وتطوير الفرص لدعم الأستوديوهات في المملكة والمخرجين السعوديين لصناعة أفلام بمحتوى عالمي التوجه وبمعايير نوعية رفيعة المستوى، ولتتصدّر بذلك قائمة الأفلام التي توزعها آيماكس على مستوى العالم، وتتيح تصدير الأفلام السعودية إلى أسواق غير عربية.

ونجحت آيماكس في تجارب مشابهة في المساهمة في تطوير وتصدير أفلام من دول مثل الصين والهند، حيث تعمل على إعادة إنتاج الأفلام الأولى محلياً وتوزيعها داخل الدولة وعلى مستوى شبكتها حول العالم.

وقال المهندس أحمد المزيد، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للثقافة: "يتمثل دور الهيئة العامة للثقافة في الحفاظ على القطاع الثقافي في المملكة وتنميته وإثرائه والترويج له، من خلال تطوير المواهب والقدرات المحلية، ودعم التنوع الثقافي، والاحتفاء بالهوية السعودية من خلال الفنون"، وإننا سعداء باستكشاف فرص التعاون والشراكة الممكنة مع آيماكس، التي بدأت بالفعل حضورها في المملكة، بهدف توفير منصّة تدعم المواهب والإبداعات في المملكة وتسلط الضوء عليها وتفتح آفاق التفاعل معها، وتعزز من فرص مشاركة المحتوى السعودي الغني بالحكايات والقصص بصيغ وأشكال جديدة داخل المملكة وخارجها.

كما أن الهيئة العامة للثقافة، بصفتها الجهة التي تتولى تنظيم وتطوير وتمويل وتأسيس قطاع الأفلام في المملكة، ملتزمة تجاه بناء قطاع بأعلى المعايير، يساهم إيجابياً في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتطوير المحتوى الإبداعي ومجتمع المبدعين في المملكة، بما ينعكس أيضاً على جودة الحياة في المملكة، في سياق رؤية 2030".

من جهته، صرّح ريتش جيلفوند، الرئيس التنفيذي لآيماكس: "إننا نتطلع قدماً إلى العمل مع الهيئة العامة للثقافة، ولتوظيف خبرتنا التي تتجاوز العقود في قطاع الترفيه حول العالم، لدعم تطوير هذا القطاع بصورة سريعة في المملكة، في سياق الأهداف الأوسع لرؤية المملكة 2030".

وأضاف جيلفوند: "إننا نؤمن أن هذا التعاون ومذكرة التفاهم هذه هي تأكيد على تميز العلامة التجارية لشركتنا، التي حرصت على تأسيس حضور لها في المملكة منذ حوالي 15 عاماً، وكذلك تأكيد على قدرتنا في تزويد الجماهير بتجارب ترفيهية استثنائية وممتعة بحق".

أخبار متعلقة

رسميا.. السعودية تستعد لاستقبال دور السينما

رسميا.. السعودية تستعد لاستقبال دور السينما
السينما السعودية تسلط الضوء على عمل المرأة في "صرخة روح"

السينما السعودية تسلط الضوء على عمل المرأة في "صرخة روح"
Black Panther أول فيلم تعرضه دور السينما في السعودية

Black Panther أول فيلم تعرضه دور السينما في السعودية
"هنيدي" يهنئ "السعودية" بعرض أول فيلم بدور السينما في "المملكة"

"هنيدي" يهنئ "السعودية" بعرض أول فيلم بدور السينما في "المملكة"
إنفوجراف| التصنيف العمري في دور السينما السعودية

إنفوجراف| التصنيف العمري في دور السينما السعودية
أسعار تذاكر السينما في السعودية تفوق نظيرتها في دول الخليج

أسعار تذاكر السينما في السعودية تفوق نظيرتها في دول الخليج

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

بالفيديو| "منجم جديد".. لتحويل القمامة إلى كنز

بالفيديو| "منجم جديد".. لتحويل القمامة إلى كنز

أبو الخير يحصل على دعم 80 ألف جنيه لـ8 مراكز شباب بالبلينا في سوهاج

أبو الخير يحصل على دعم 80 ألف جنيه لـ8 مراكز شباب بالبلينا في سوهاج

أكثر من 31 قتيلا في اشتباكات قبلية في ليبيا خلال مايو

أكثر من 31 قتيلا في اشتباكات قبلية في ليبيا خلال مايو

5 قتلى و12 مفقودا في انهيار جسر بباكستان

5 قتلى و12 مفقودا في انهيار جسر بباكستان

إجراء عملية استئصال ورم من "الشظية" بـ"أبورديس المركزي" لأول مرة

إجراء عملية استئصال ورم من "الشظية" بـ"أبورديس المركزي" لأول مرة

اختيارات الوطن

رقم قياسي جديد لـ «محمد صلاح» عقب هدفه أمام برايتون

رقم قياسي جديد لـ «محمد صلاح» عقب هدفه أمام برايتون

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

مصيف «الوقت الضائع»: جدّدوا نشاطكم قبل رمضان

الأكثر قراءة

عاجل