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الوطن

إجراءات أمنية مشددة بالمترو للحد من معوقات حركة التشغيل

منذ 31 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
إجراءات أمنية مشددة بالمترو للحد من معوقات حركة التشغيل

مترو الأنفاق - صورة أرشيفية

شهدت جميع المحطات بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق، مساء اليوم، إجراءات أمنية مشددة من قبل أفراد الأمن التابع لشرطة النقل والمواصلات، لمنع حدوث أية معوقات تؤثر على حركة تشغيل مسير القطارات، تزامنًا مع تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو لليوم الثالث على التوالي.

وقال المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لخدمة جموع المواطنين، مشيرًا إلى أن هناك رحلات إضافية يوميًا فى شهر رمضان المبارك، تخفيفًا على المواطنين.

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