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الوطن

وزير الشباب الكويتي: نثق في قدرة مصر علي تنظيم "عاصمة الشباب العربي"

منذ 7 دقيقة
كتب: الوطن
وزير الشباب الكويتي: نثق في قدرة مصر علي تنظيم "عاصمة الشباب العربي"

الجبري

أكد محمد الجبري وزير الإعلام الكويتي ووزير الدولة لشؤون الشباب ثقته في قدرة مصر على النجاح في احتضان ورعاية فعاليات "عاصمة الشباب العربي" للدورة الحالية وابتكار العديد من الفعاليات بعد تسلمها الراية من دولة الكويت مشددا علي أهمية إنجاح البرامج التي تقدم للشباب الذي يعد العنصر الفاعل في كافة المجتمعات.

وأوضح الجبري عقب مشاركته في اجتماع الدورة 62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب الذي عقد بمقر جامعة الدول العربية اليوم أن احتضان دولة الكويت فعاليات عاصمة الشباب العربي للدورة الماضية حظي باشادة الجميع، منوها إلى أن البرامج والأنشطة الشبابية التي فعلتها دولة الكويت في تلك الفترة وما حققته بهذا الخصوص كان له صدى إيجابي لدى أكثر من 17 دولة عربية شاركت في حضور ختام الفعاليات الشهر الماضي.

وعن اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أوضح الوزير الكويتي، أن المشاركين اطلعوا على محاضر اجتماعات سابقة للجان المالية والفنية بانتظار المصادقة عليها من خلال اجتماع المجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، مشيرا إلى أن اجتماعات اللجان تناولت وضع خطط واستراتيجيات لوزارات الشباب والرياضة في الدول العربية والتنسيق إزاء القضايا التي تهم شريحة كبيرة من الشباب العربي علي ان تعرض جميع التوصيات فى اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب فى دورته الـ (41) المقررة غدا الاثنين بمقر الجامعة العربية للموافقة على تنفيذها.

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