أديب عن تطبيق "بدل تذكرتك": "هتوفر قد إيه بالسرقة؟"

هاجم الإعلامي عمرو أديب دعوات التحايل على زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق عن طريق بعض التطبيقات مثل "بدل تذكرتك".

وأضاف خلال حلقة الأحد من برنامجه "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "ON E":"بدل تذكرتك ده مش هينفع كل ده وهم".

وتابع: "طب متعمل اشتراك ليه السرقة ليه هنسرق بعض ونعلم ان الزيادات لا يحبها احد وفي انجلترا اليوم اللي يزيد فيه المترو يوم اسود ..ليه كده ايه الفكرة يعني هتوفر قد إيه من السرقة".

واستطرد: "المرفق يا جماعة بيتهاوى وبيسقط الخط الأولاني بيسقط ومفيش فلوس إعمل اشتراك ووفر فلوس".

وعن قول البعض لأديب أنه لا يستقل المترو ولا يشعر بمعاناة المواطنين: "مش لازم أركب مترو عشان أحس بيك ومش لازم أكون فقير عشان أحس بالمشاكل".

وأضاف: "لو سمحتوا اتعبوا نفسكوا شوية واعملوا اشتراك".