تسجيل الدخول

الوطن

محافظ دمياط يدشن قسم العناية المركزة بمستشفى السرو المركزي

منذ 43 دقيقة
كتب: سهاد الخضري
محافظ دمياط يدشن قسم العناية المركزة بمستشفى السرو المركزي

محافظ دمياط

دشن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط قسم العناية المركزة بمستشفى السرو المركزي بتكلفة إجمالية 2.5 مليون، وذلك بسعة 6 أسرة، بالإضافة إلى تجهيزها بجهازي تنفس صناعي، وجهاز صدمات كهربائي، وكذلك جهاز تحليل غازات الدم بمشاركة المجتمع المدني.

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل على رأسهم صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بفرنسا، وسعيد عثمان، عضو جمعية الصداقة المصرية بهولندا، وعلاء ثابت رئيس جالية حبيبتى يامصر بألمانيا، لإيمانهم الشديد بقيمة المشاركة المجتمعية لخدمة بلدنا الغالية مصر بأى بقعة من بقاعها ، حيث أهداهم المحافظ شهادات تقدير تقديرا لتلك الجهود المبذولة.

وأعلن المحافظ عن موافقة البنك الدولي لتغطية الجزء المتبقي بالمدينة بخدمات الصرف الصحي وذلك في إطار خطة المحافظة لتغطية المحافظة بالكامل من بالصرف الصحى بحلول عام 2020.

أخبار متعلقة

احتفالا بعيدها القومي.. محافظ دمياط يفتتح مدرستين بتكلفة 5 ملايين جنيه

احتفالا بعيدها القومي.. محافظ دمياط يفتتح مدرستين بتكلفة 5 ملايين جنيه
محافظ دمياط يتابع إزالة التعديات على 3 أفدنة في كفر البطيخ

محافظ دمياط يتابع إزالة التعديات على 3 أفدنة في كفر البطيخ
محافظ دمياط يمنع الإجازة بدون مرتب للموظفين من أجل العمل بالخارج

محافظ دمياط يمنع الإجازة بدون مرتب للموظفين من أجل العمل بالخارج
محافظ دمياط: نتابع المتغيرات المكانية والبناء المخالف بالقمر الصناعي

محافظ دمياط: نتابع المتغيرات المكانية والبناء المخالف بالقمر الصناعي
محافظ دمياط: ننفذ 59 عمارة إسكان بقيمة تعاقدية 143 مليونا و318 ألفا

محافظ دمياط: ننفذ 59 عمارة إسكان بقيمة تعاقدية 143 مليونا و318 ألفا

التعليقات

أزمة نهائي كأس مصر

أحدث الأخبار

"النقل": أغلب المواطنين تفهموا زيادة أسعار تذاكر المترو

"النقل": أغلب المواطنين تفهموا زيادة أسعار تذاكر المترو

"قصور الثقافة" تحتفل بالعدد 600 لمجلة "قطر الندى"

النقابات المستقلة تطعن على اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية

النقابات المستقلة تطعن على اللائحة التنفيذية لقانون التنظيمات النقابية

عاجل| التحالف العربي يقطع خطوط الإمداد عن الحوثين بالساحل الغربي

عاجل| التحالف العربي يقطع خطوط الإمداد عن الحوثين بالساحل الغربي

خيري رمضان: "تذكرة المترو هتزيد السنة الجاية.. بنقولكم بدري أهو"

خيري رمضان: "تذكرة المترو هتزيد السنة الجاية.. بنقولكم بدري أهو"

اختيارات الوطن

"وراء كل لاعب عظيم امرأة".. الظهور "الباسم" لزوجة صلاح في "أنفيلد"

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

تذكرة المترو تؤثر على البيع الإلكترونى: «مفيش توصيل»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

بالصور.. تكريم «صلاح» بجائزتي الهداف وأفضل لاعب بـ «البريميرليج»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

«صلاح بيلعب».. كلمة السر فى «رزق القهاوى»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

مكتبة الكابتن غزالى «شاعر المقاومة» قبلة المشاهير.. ونجله: «صدقة جارية على روحه»

الأكثر قراءة

عاجل