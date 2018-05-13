محافظ دمياط يدشن قسم العناية المركزة بمستشفى السرو المركزي

دشن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط قسم العناية المركزة بمستشفى السرو المركزي بتكلفة إجمالية 2.5 مليون، وذلك بسعة 6 أسرة، بالإضافة إلى تجهيزها بجهازي تنفس صناعي، وجهاز صدمات كهربائي، وكذلك جهاز تحليل غازات الدم بمشاركة المجتمع المدني.

وتوجه المحافظ بجزيل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا العمل على رأسهم صالح فرهود، رئيس الجالية المصرية بفرنسا، وسعيد عثمان، عضو جمعية الصداقة المصرية بهولندا، وعلاء ثابت رئيس جالية حبيبتى يامصر بألمانيا، لإيمانهم الشديد بقيمة المشاركة المجتمعية لخدمة بلدنا الغالية مصر بأى بقعة من بقاعها ، حيث أهداهم المحافظ شهادات تقدير تقديرا لتلك الجهود المبذولة.

وأعلن المحافظ عن موافقة البنك الدولي لتغطية الجزء المتبقي بالمدينة بخدمات الصرف الصحي وذلك في إطار خطة المحافظة لتغطية المحافظة بالكامل من بالصرف الصحى بحلول عام 2020.