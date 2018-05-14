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الوطن

مستشفيات جامعة المنصورة تطلق اسم "الطالبة مريم" على غرفة عناية مركزة

منذ 44 دقيقة
كتب: أحمد حامد دياب
مستشفيات جامعة المنصورة تطلق اسم "الطالبة مريم" على غرفة عناية مركزة

الطالبة مريم ضحية العنصرية

قال الدكتور الشعراوي كمال، مدير مستشفيات جامعة المنصورة، إن إدارة المستشفيات قررت إطلاق اسم "الطالبة مريم" ضحية العنصرية ببريطانيا، على إحدى غرف العناية المركزة بالمستشفى.

وأضاف كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن أسرة مريم مصرية أصيلة، مقدمًا لهم التعازي في وفاة نجلتهم.

وأوضح كمال، أنه تلقى اقتراحات بتسمية غرف العناية المركزة على أسماء الشهداء، واسم مريم تخليدًا لذكراهم، لافتا إلى أنه وافق على الفور.

وعرض كمال على أسرة مريم، تسمية غرفة العناية المركزة بقسم الجراحة، باسم "مريم"، كصدقة جارية وتخليدا لاسمها، مطالبًا بالتبرع من أجل إنشاء هذه الغرفة.

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