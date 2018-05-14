مقتل أربعة انتحاريين في هجوم على مقر للشرطة في إندونيسيا

أعلنت الشرطة الإندونيسية مقتل أربعة انتحاريين في هجوم في وقت مبكر الاثنين على مقر للشرطة في مدينة سورابايا ثاني أكبر مدن إندونيسيا، بينما نجت فتاة في الثامنة كانت برفقتهم.

وصرح المتحدث باسم شرطة شرق جاوة فرانس بارونغ مانغيرا بأن "أربعة مهاجمين على متن دراجات نارية قتلوا ويتم التحقق من هوياتهم. وقد نجت فتاة في الثامنة كانت معهم".

وتابع المتحدث أن الهجوم أوقع عشرة جرحى على الأقل وكان أعلن في وقت سابق أن الهجوم نفذه انتحاريان على متن دراجة نارية و"الراكب على المقعد الخلفي امرأة".

والأحد نفذت عائلة من ستة أفراد سلسلة اعتداءات انتحارية استهدفت ثلاث كنائس في سورابايا خلال قداس الأحد ما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل، ويمكن أن ترتفع الحصيلة بعد وصول عدد الجرحى إلى 40.

وأكد قائد الشرطة الإندونيسية تيتو كارنافيان أن العائلة المكونة من أم وأب وطفلتين بعمر 9 أعوام و12 عاما وولدين بعمر 16 و18 عاما مرتبطة بشبكة "جماعة أنصار الدولة" المؤيدة لتنظيم داعش.

وأفاد كارنافيان بأن الأم التي تم التعريف عنها أنها بوجي كوسواتي كانت وطفلتاها يرتدين نقابا وأحزمة ناسفة لدى دخولهن كنيسة "كريستن ديبونيغورو" حيث فجرن أنفسهن.

وفي هجوم منفصل، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان حين انفجرت قنبلة في مجمع سكني في سورابايا، ثاني كبرى مدن البلاد، على ما أفادت الشرطة، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

واتُّهمت "جماعة أنصار الدولة" التي يقودها أمان عبدالرحمن المسجون حاليا بتدبير عدة هجمات دامية بما فيها عملية إطلاق نار واعتداء انتحاري وقع في العاصمة جاكارتا في 2016 وأسفر عن مقتل أربعة مهاجمين والعدد ذاته من المدنيين، وكان أول اعتداء يعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه في جنوب شرق آسيا.