"المترو": الدعوات المغرضة لمقاطعة المرفق لن تؤثر على حركة القطارات

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، إن الدعوات المغرضة لمقاطعة مترو الأنفاق، لم ولن تؤثر على حركة تشغيل القطارات، أو نسبة عدد الركاب اليومية، مشيرًا إلى أن جميع المحطات تعمل بكامل طاقتها لخدمة جموع الركاب المسافرين.

وأضاف عبدالهادي، لـ"الوطن"، أن جميع القطارات تعمل بكامل طاقتها، صباح اليوم، تزامنا مع رابع أيام تطبيق زيادة أسعار تذاكر القطارات، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية تتابع سير حركة التشغيل أولًا بأول؛ للتأكد من حركة تشغيل القطارات وانتظامها.