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الوطن

أبوشقة: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ضرورة لحماية "شرف" المصريين

منذ 12 دقيقة
كتب: هبه أمين
أبوشقة: قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية ضرورة لحماية "شرف" المصريين

أرشيفية

أكد النائب بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، أن مشروع قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، قد تأخر كثيرًا لضمان وضع الضوابط الحقيقية وحق الدولة في تنظيم هذه الحقوق.

وأضاف أبوشقة، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة مشروع القانون، أن ماحدث في الفترة الأخيرة من تجاوزات باتت تهدد الأمن القومي وحرية وشرف وأمن وكرامة المواطن المصري، استوجبت حاجة ماسة للقانون الذي يحمي الوطن والمواطن من هذه الانتهاكات والجرائم التي لم يكن لها نصوص قانونية تنظمها.

وتابع: مواقع التواصل الاجتماعي لها أضرار وهذا القانون يعمل على تلافيها ويحقق التوازن المطلوب بين الحرية الشخصية وما إذا كان هناك تجاوزات لتنظيم هذا الحق.

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