تسجيل الدخول

الوطن

ترامب يشيد "بيوم عظيم" لإسرائيل قبيل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

منذ 20 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
ترامب يشيد "بيوم عظيم" لإسرائيل قبيل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

الرئيس الامريكي "ترامب"

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بنقل السفارة الأمريكية المرتقب الى القدس معتبرا أن ذلك يشكل "يوما عظيما لإسرائيل".

وأعلن ترامب على تويتر ان "التمهيد للحفل الذي سيبدأ الساعة التاسعة (بتوقيت واشنطن و13:00 ت غ) قد بدأ بالفعل"، مشيرا الى ان شبكة فوكس التلفزيونية التي يحرص على متابعتها كل صباح ستبث الحفل بشكل مباشر. ولم يأت على ذكر أعمال العنف الدامية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وتشارك ابنة ترامب ايفانكا مع زوجها جاريد كوشنر وكلاهما مستشاران للرئيس إلى جانب مئات الشخصيات من البلدين في مراسم التدشين المقررة اعتبارا من الرابعة بعد الظهر (13,00 ت غ) والتي تأتي على خلفية قلق عميق حول استقرار الوضع الاقليمي.

ويوجه الرئيس الاميركي من واشنطن رسالة عبر الفيديو ستبث خلال الاحتفال.

وكان ترامب أعلن في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب تحقيقا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية يشكل قطيعة مع اجماع دولي استمر عشرات السنوات.

واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 25 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في خمس نقاط على الحدود بين اسرائيل والقطاع حيث يتظاهر آلاف الفلسطينيين احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية الى القدس.

 

 

نقل السفارة الأمريكية للقدس

"المصريين الأحرار" يدين نقل السفارة الأمريكية للقدس

"المصريين الأحرار" يدين نقل السفارة الأمريكية للقدس
استشهاد 28 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات على حدود قطاع غزة

استشهاد 28 فلسطينيا برصاص الاحتلال خلال مواجهات على حدود قطاع غزة
المفتي رافضا نقل سفارة أمريكيا للقدس المحتلة: يؤجج الصراعات بالمنطقة

المفتي رافضا نقل سفارة أمريكيا للقدس المحتلة: يؤجج الصراعات بالمنطقة
فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة

فادي أبو صلاح.. مبتور القدمين حارب حتى الشهادة في غزة
الحكومة الفلسطينية تطالب بوقف مجازر الاحتلال في غزة وحماية المتظاهرين

الحكومة الفلسطينية تطالب بوقف مجازر الاحتلال في غزة وحماية المتظاهرين
الأردن: افتتاح السفارة الأمريكية في القدس "خرقا واضحا"

الأردن: افتتاح السفارة الأمريكية في القدس "خرقا واضحا"
اشتية: نقل السفارة لن يسقط الحق الفلسطيني وسيعزز "صمود شعبنا المقاوم"

اشتية: نقل السفارة لن يسقط الحق الفلسطيني وسيعزز "صمود شعبنا المقاوم"
الاحتلال يعتقل طفلا ويستدعي سيدة من القدس للتحقيق

الاحتلال يعتقل طفلا ويستدعي سيدة من القدس للتحقيق
عاجل| المملكة المتحدة تؤكد على وجود نية لنقل سفارتها إلى القدس

عاجل| المملكة المتحدة تؤكد على وجود نية لنقل سفارتها إلى القدس
عاجل| ارتفاع حصيلة مواجهات الفلسطنيين مع الاحتلال لـ9 شهداء اليوم

عاجل| ارتفاع حصيلة مواجهات الفلسطنيين مع الاحتلال لـ9 شهداء اليوم
ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس
"الأزهر" عن نقل سفارة أمريكا للقدس المحتلة: يبعدنا عن السلام

"الأزهر" عن نقل سفارة أمريكا للقدس المحتلة: يبعدنا عن السلام
الولايات المتحدة تدشن سفارتها في القدس وسط مخاطر تصعيد

الولايات المتحدة تدشن سفارتها في القدس وسط مخاطر تصعيد
الوطني الفلسطيني: نقل السفارة الأمريكية للقدس خطرا على السلم الدولي

الوطني الفلسطيني: نقل السفارة الأمريكية للقدس خطرا على السلم الدولي
اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن القدس الأربعاء المقبل

اجتماع طارئ للجامعة العربية بشأن القدس الأربعاء المقبل
مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في جنوب قطاع غزة

مقتل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال المواجهات في جنوب قطاع غزة
مواجهات على حدود قطاع غزة وإسرائيل قبيل تدشين السفارة الأمريكية بالقدس

مواجهات على حدود قطاع غزة وإسرائيل قبيل تدشين السفارة الأمريكية بالقدس
انطلاق مسيرة في رام الله بذكرى النكبة وتنديدا بإعلان ترمب

انطلاق مسيرة في رام الله بذكرى النكبة وتنديدا بإعلان ترمب
عشراوي: افتتاح السفارة الأمريكية في القدس “نكبة جديدة”

عشراوي: افتتاح السفارة الأمريكية في القدس “نكبة جديدة”
إضراب شامل في قطاع غزة استعدادا لاحتجاجات عارمة

إضراب شامل في قطاع غزة استعدادا لاحتجاجات عارمة
"الظواهري" يدعو إلى قتال واشنطن إثر نقل السفارة

"الظواهري" يدعو إلى قتال واشنطن إثر نقل السفارة
النبوءات الإنجيلية تنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة

النبوءات الإنجيلية تنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة
قرار «ترامب» يمنح «الصهيونية» جائزة لا تستحقها على حساب الحق الفلسطينى

قرار «ترامب» يمنح «الصهيونية» جائزة لا تستحقها على حساب الحق الفلسطينى
«القدس».. جائزة «ترامب» الكبرى للإسرائيليين بعد 70 عاماً من الرفض الأمريكى

«القدس».. جائزة «ترامب» الكبرى للإسرائيليين بعد 70 عاماً من الرفض الأمريكى

التعليقات

استعدادات الحكومة قبل «رمضان»: كله تمام

أحدث الأخبار

ربة منزل تتهم زوجها بإلقائها من سطح المنزل وإصابتها بكسور في البحيرة

ربة منزل تتهم زوجها بإلقائها من سطح المنزل وإصابتها بكسور في البحيرة

غدا.. آخر موعد لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية

غدا.. آخر موعد لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية

اليوم.. "رأي عام" يكشف استعدادت السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان

اليوم.. "رأي عام" يكشف استعدادت السكة الحديد لاستقبال شهر رمضان

"عبدالغفار" يشيد بتجربة الجامعة المصرية اليابانية في مجال التعليم

"عبدالغفار" يشيد بتجربة الجامعة المصرية اليابانية في مجال التعليم

محافظ الإسكندرية يبحث زيادة الاستثمارات مع وفد "شانجهاي" الصينية

محافظ الإسكندرية يبحث زيادة الاستثمارات مع وفد "شانجهاي" الصينية

اختيارات الوطن

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

محافظ القدس لـ«الوطن»: ندعو الجامعة العربية لتفعيل قرار قطع العلاقات مع أى دولة تنقل سفارتها إلى القدس

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

لماذا يغيب ترامب عن افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس؟

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

ضمن قائمة "هارتس".. 4 دول إسلامية في افتتاح السفارة الأمريكية بالقدس

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

فانوس «أندرويد»: بيغنى ويصور ويحكى قصص للأطفال

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

الاسم فى البطاقة «عبدالعزيز».. والمهنة «ربة منزل»

الأكثر قراءة

عاجل