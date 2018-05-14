ترامب يشيد "بيوم عظيم" لإسرائيل قبيل افتتاح السفارة الأمريكية في القدس

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، بنقل السفارة الأمريكية المرتقب الى القدس معتبرا أن ذلك يشكل "يوما عظيما لإسرائيل".

وأعلن ترامب على تويتر ان "التمهيد للحفل الذي سيبدأ الساعة التاسعة (بتوقيت واشنطن و13:00 ت غ) قد بدأ بالفعل"، مشيرا الى ان شبكة فوكس التلفزيونية التي يحرص على متابعتها كل صباح ستبث الحفل بشكل مباشر. ولم يأت على ذكر أعمال العنف الدامية على الحدود بين قطاع غزة واسرائيل.

وتشارك ابنة ترامب ايفانكا مع زوجها جاريد كوشنر وكلاهما مستشاران للرئيس إلى جانب مئات الشخصيات من البلدين في مراسم التدشين المقررة اعتبارا من الرابعة بعد الظهر (13,00 ت غ) والتي تأتي على خلفية قلق عميق حول استقرار الوضع الاقليمي.

ويوجه الرئيس الاميركي من واشنطن رسالة عبر الفيديو ستبث خلال الاحتفال.

وكان ترامب أعلن في 6 ديسمبر 2017 الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل ونقل سفارة بلاده اليها من تل ابيب تحقيقا لوعد قطعه خلال حملته الانتخابية يشكل قطيعة مع اجماع دولي استمر عشرات السنوات.

واليوم أعلنت وزارة الصحة في غزة مقتل 25 فلسطينيا برصاص الجيش الاسرائيلي خلال مواجهات اندلعت في خمس نقاط على الحدود بين اسرائيل والقطاع حيث يتظاهر آلاف الفلسطينيين احتجاجا على نقل السفارة الأمريكية الى القدس.