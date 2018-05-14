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الوطن

ضبط سائق و6 آخرين بتهمة سرقة 54 رأس ماشية من صاحب مزرعة في الإسكندرية

منذ 9 دقيقة
كتب: محمد الرملي
ضبط سائق و6 آخرين بتهمة سرقة 54 رأس ماشية من صاحب مزرعة في الإسكندرية

اللواء مصطفى النمر مدير أمن الإسكندرية

تمكن سائق من سرقة 54 رأس ماشية "أغنام" من صاحب مزرعة، بمنطقة أبيس شرق الإسكندرية، بسبب خلافات مالية بينها.

تلقى اللواء مصطفي النمر، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف عبدالحميد، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود بلاغ من قسم شرطة محرم بك، يفيد بإبلاغ "م. م. ا"، 36 سنة، أعمال حرة، مقيم بعزبة محسن الكبرى، بدائرة قسم المنتزه ثالث، بسرقة 54 رأس ماشية "أغنام"، من داخل المزرعة خاصته، الكائنة بقرية 11/8 أبيس، دائرة القسم، كرهًا عن حراسها، "عاطف. ف. أ"، 53 سنة، مقيم بالقرية محل البلاغ.

توصلت تحريات وحدة مباحث قسم شرطة محرم بك، إلى أن تحديد مرتكب الواقعة وهم كلًا من "ر. ح. م"، 36 سنة، سائق، مقيم عزبة محسن الكبرى، منطقة العوايد، دائرة قسم المنتزه ثالث، و6 آخرين، وعقب تقنين الإجراءات، وجرى ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

وأضاف المتهم بوجود خلافات مالية بينه وبين المبلغ، وعلى أثر ذلك قام بالاتفاق مع باقي المتهمين على سرقة الأغنام، وتقسيم ثمنها فيما بينهم مستخدمين في ذلك السيارات أرقام "س ل م ـ مصر"، و "ج هـ ن ـ مصر"، و "ي ل ـ مصر".

بإرشاد المتهمين جرى ضبط المسروقات، والسيارات المستخدمة في الحادث، وكُلفت إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين، للوقوف على إبعاد نشاطهم الإجرامي.

وحُرر المحضر جنح قسم شرطة محرم بك، وجاري العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

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