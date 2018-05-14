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الوطن

مصرع صياد وإصابة 4 آخرين في تصادم مركبي صيد ببحيرة المنزلة في الدقهلية

منذ 45 دقيقة
كتب: صالح رمضان
مصرع صياد وإصابة 4 آخرين في تصادم مركبي صيد ببحيرة المنزلة في الدقهلية

مركب ببحيرة المنزلة

لقي صياد مصرعه وأصيب 4 آخرين اليوم، في تصادم مركبي صيد "يعملان بموتور" ببحيرة المنزلة في محافظة الدقهلية، كان يقلهما 5 أشخاص.

تلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة المطرية بورود إشارة من مستشفى المطرية المركزي يفيد بوصول (عبده أحمد براية 28 سنة صيا)د، جثة هامدة، وإصابة 4 أخرين هم السيد حسن عبد الجواد 32 سنة صياد، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسد، وميمي عبدالسلام عامر 40 سنة صياد، مصابا باشتباه كسر بالساعد الأيمن وكدمات بالوجه، ومحمود عوض العاصي 35 سنة صياد، ووائل الرفاعي اللاوندي 39 سنة صياد، مصابان باشتباه كسر بعظام الوجه، وتم تحويل المصابين إلى مستشفى المنزلة العام وجميعهم يقيمون ببندر المطرية ولا يمكن استجوابهم.

انتقل ضباط وحده مباحث المركز إلى المستشفى وبالفحص وسؤال المصاب الثاني ووالد المتوفي، أحمد محمد براية 52 سنة صياد ومقيم بذات العنوان، قررا بوقوع حادث تصادم مركبي صيد بحريين "يعملان بموتور" كان يستقلهما المصابين والمتوفي ببحيرة المنزلة دائرة المركز، ما أدى إلى وفاة الأول وإصابة الآخرين، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

وأفاد تقرير مفتش الصحة، أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4634/2018 جنح المركز وجاري العرض علي النيابة.

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