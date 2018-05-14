الاحتفال بتخريج 80 طالبا نيجيريا في الدفعة الأولى بـ"تمريض المنصورة"

احتفلت كلية التمريض بجامعة المنصورة اليوم، بتخرج 80 طالبًا نيجيريًا من خريجي الدفعة الأولى من الطلاب الوافدين النيجيريين بكلية التمريض جامعة المنصورة، بقاعة الدكتور المهدي الباسوسي بمستشفى الأطفال.

وحضر الاحتفال كل من الدكتور محمد حسن القناوي، رئيس جامعة المنصورة، وماكواى صامويل فيكتور، القائم بأعمال القنصل النيجيري بمصر، والوفد المرافق له والمكون من صفية موسى وشيهو تيجاني ومحمد سانى بشير، والدكتور أمينة النمر عميد تمريض المنصورة، والدكتورة وفاء جميل، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

وعبرت الدكتورة وفاء جميل عن سعادتها بتهنئة الطلاب الخريجين بتخرجهم ووقوفهم أمام مرحلة انتقالية من حياتهم، وطالبتهم بالتفاؤل والإيمان بالأمل فى الحياة وبذل جهدهم في حياتهم العملية، لأن العالم يحتاجهم بصورة ملحة.

وأكدت الدكتورة أمينة النمر، استحقاق الخريجين للنجاح، لأنهم تكيفوا مع برامج التعليم بكلية التمريض ولضرورة فخرهم بتخرجهم من جامعة المنصورة، مؤكدة أن التخرج هو بداية حياتهم المهنية بتقلباتها كافة.

وأعرب ماكواى فيكتور، عن فخره بالطلاب النيجيريين الذين تخرجوا من كلية التمريض جامعة المنصورة ورفعوا اسم بلدهم نيجيريا عاليًا، وطالبهم ببذل الجهد للنجاح في حياتهم العملية.