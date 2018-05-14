بالصور| "الكلدان الكاثوليك" تحتفل بـ"ظهور العذراء" في مصر الجديدة

احتفلت طائفة الكلدان الكاثوليك في مصر، بعيد ظهور العذراء مريم، بابازيليك سانت فاتيما، بمصر الجديدة في القاهرة.

وترأس الاحتفال سيادة الخوراسقف فيليب نجم، رئيس الطائفة، المدبر البطريركي لطائفة الكلدان الكاثوليك بمصر، وشارك في الاحتفال العديد من الشخصيات الكنسية على رأسهم برونو مودزارو سفير الفاتيكان بمصر، والمطران كريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر، والمطران جوزيف حنوش مطران السريان الكاثوليك، وجول زراعي مطران الروم الكاثوليك للأراضي المقدسة، والأنبا توماس عدلي، والعديد من الكهنة والرهبان والراهبات.

واشترك أيضاً في الاحتفال العديد من الشخصيات العامة، على رأسهم السفير الإيطالي بمصر، ومندوب سفير البرتغال، والدكتور شريف وديع، مساعد وزير الصحة، والمهندس ناجي عارف، رئيس شركة شمال القاهرة لوزير الكهرباء، والدكتورة نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي السابقة.

يذكر أن طائفة الكلدان الكاثوليك بمصر تتواجد منذ عام 1890م، وجرى بناء كنيسة العذراء مريم سيدة فاتيما بمصر الجديدة عام 1950م، وبقرار من البابا يوحنا بولس الثاني، ورفعت إلى مقام بازيليك واعتبرت مزارا مريميا بمصر عام 1994.