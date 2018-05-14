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الوطن

"داخلية غزة" تنفي طلبها إخلاء "مخيمات العودة"

منذ 11 دقيقة
كتب: وكالات
"داخلية غزة" تنفي طلبها إخلاء "مخيمات العودة"

اشتباكات مع الاحتلال

نفت وزارة الداخلية في قطاع غزة، صحة ما روجته بعض وسائل الإعلام من طلب وزارة الداخلية للمواطنين بإخلاء مخيمات العودة، عقب سقوط عشرات الشهداء ومئات الجرحى والمصابين.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع عدد الشهدا اليوم إلى 43 خلال مواجهات مع الاحتلال ضمن مسيرات العودة الكبرى التي تتزامن اليوم مع افتتاح السفارة الأمريكية، وارتفع عدد المصابين في تلك المواجهات إلى 2000.

ويشهد شرق قطاع غزة مواجهات متواصلة مع الاحتلال في إحياء ذكرى يوم النكبة السبعين، وواجههم الاحتلال بالعنف المفرط، أدى إلى سقوط عشرات الشهداء ومئات المصابين.

ويتزامن إحياء يوم النكبة مع افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة تنفيذا لقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، ديسمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها رسميا كعاصمة لإسرائيل، وسط اشتباكات دامية بين فلسطينيين وعناصر جيش الاحتلال.

وتنظم إسرائيل احتفالية بتلك الخطوة، بحضور إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي، وممثلي 32 دولة، تزامنا مع إحياء أبناء الشعب الفلسطيني الذكرى الـ70 للنكبة، واصفين القرار الأمريكي بالخطوة الاستفزازية، قبل أن تقمع قوات الاحتلال مسيرة رافضة لنقل السفارة إلى القدس المحتلة في منطقة باب الخليل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

 

نقل السفارة الأمريكية للقدس

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