عاجل| الأمم المتحدة تدعو لوقف العنف ضد الفلسطنيين في غزة

دعت الأمم المتحدة لوقف العنف من جانب الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطنيين بقطاع غزة، بحسب أفادت قناة "اكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

وتفتتح الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، سفارتها بالقدس، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس دونالد ترامب، ديسمبر الماضي، بنقل سفارة بلاده في تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بها رسميا كعاصمة لإسرائيل، وسط اشتباكات دامية بين فلسطينيين وعناصر جيش الاحتلال.

وتنظم إسرائيل احتفالية بتلك الخطوة، بحضور إيفانكا ترامب، وزوجها جاريد كوشنير مستشار الرئيس الأمريكي، وممثلي 32 دولة، تزامنا مع إحياء أبناء الشعب الفلسطيني الذكرى الـ70 للنكبة، واصفين القرار الأمريكي بالخطوة الاستفزازية، قبل أن تقمع قوات الاحتلال مسيرة رافضة لنقل السفارة إلى القدس المحتلة في منطقة باب الخليل، وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.